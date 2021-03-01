Ванино, Хабаровский край, , 09:47 — REGNUM В Хабаровском крае возвращается популярное в прошлом веке «тимуровское движение», правда не бескорыстное, помощь старикам школьники будут оказывать за деньги.

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Тимуровцы появились в селе Кенада Ванинского района, сообщает Транссибинфо. Их пока два девятиклассника, ученики местной школы. Администрация сельского поселения заключила договоры, согласно которым подростки будут оказывать помощь по хозяйству одиноким пожилым людям: доставлять воду, дрова, расчищать от снега дорожки, закупать продукты и другое. Впоследствии парни собираются привлечь и одноклассниц, которые смогут следить за чистотой в домах пенсионеров.

В селе живёт очень много пожилых в возрасте страше 60 лет.

«Постараемся привлекать к «тимуровскому движению на коммерческой основе» подростков из малообеспеченных семей, чтобы обеспечить им хоть какой-то заработок», — сказал сельский глава Виталий Труфанов.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты «Волонтерской Роты» совместно с другими волонтерскими движениями в знак единства с поколением победителей возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям по всей стране.