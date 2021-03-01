Белград, , 09:44 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла из России в Сербию, груз в аэропорту Белграда лично встречал сербский президент Александар Вучич. Доставку российского препарата 1 марта транслировали сербские телеканалы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Сегодня важный день», — заявил журналистам по поводу прибытия в республику новой партии российской вакцины Вучич.

Также он подчеркнул, что российская сторона выполнила свои обязательства по поставке точно в срок и выразил за это свою благодарность.

«Я бы особенно поблагодарил президента (России Владимира) Путина, я исключительно благодарен ему за помощь сербскому народу и Сербии. Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде», — добавил президент Сербии.

Кроме того, Вучич вновь выразил надежду на то, что до конца текущего года в Сербии будет налажено производство российской вакцины.

Отметим, помимо препарата из России «Спутник V», вакцинация от COVID-19 на территории республики Сербской также проводится с использованием вакцин американской компании Pfizer, китайской Sinopharm и британо-шведской AstraZeneca.