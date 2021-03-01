Иерусалим, , 09:42 — REGNUM Дети в Израиле будут ходить в школу в июле этого года. Об этом заявил премьер-министрстраны Биньямин Нетаньяху 28 февраля во время брифинга для прессы.

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«Мы должны закрыть пробелы, чтобы дать каждому ребенку шанс наверстать упущенное», — сказал премьер-министр.

Он заверил Профсоюз учителей, что школьному персоналу будут платить за дополнительное время.

По его словам, дополнительный месяц обучения позволить ученикам устранить образовавшееся из-за пандемии отставание в программе: «Это то, что нужно дать детям Израиля», уверен премьер-министр.