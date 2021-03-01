Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в горящей квартире спасатели обнаружили пенсионерку со связанными руками и без сознания, а также тело мужчины. Позже спасенная женщина скончалась. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожилую женщину без чувств и тело погибшего мужчины спасатели обнаружили накануне вечером в горящей квартире в доме №26 по улице Большой Пороховской на северо-востоке Петербурга.

По данным ведомства, сообщение о том, что одна из квартир дома охвачена огнем, поступило в дежурные службы в 23:14 мск 28 февраля. В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. метров горела обстановка на площади 20 кв. метров. В 00:35 мск 1 марта пожар удалось ликвидировать.

Из горящей квартиры спасатели извлекли пожилую женщину, которую передали медикам, и тело погибшего мужчины. Позже спасенная скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В свою очередь ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) сообщает, что гибель людей, по предварительной информации, носит криминальный характер. Погибший мужчина —37-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим по наркотической статье.

Погибшая — 75-летняя пенсионерка, мать погибшего. Когда ее обнаружили спасатели, руки женщины находились за спиной и были связаны.