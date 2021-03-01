Нашвилл, США, , 09:39 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Ник Казинс, Ээли Толванен и Эрик Хаула. У «Коламбуса» отличился форвард Кевин Стенлунд.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 20 очков. «Коламбус» идёт на пятом месте с 21 очком.

Читайте также: Шайба Задорова помогла «Чикаго» разгромить «Детройт»