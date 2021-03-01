Махачкала, , 09:39 — REGNUM В Дагестане задержана местная жительница, продавшая своего ребенка. Беременная решила заработать на продаже ненужного ей младенца после его рождения и запросила за него 800 тыс. рублей. Однако её умысел стал известен правоохранителям, и после сделки 28-летнюю мать задержали, сообщили 28 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Продажа лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Из подробностей дела стало известно, что сделка о продаже была заключена в декабре 2020 года.

Покупательница сначала согласилась, а потом, усомнившись в правомерности своих действий, заявила о сделке в полицию. После рождения ребенка, 26 февраля 2021 года, при передаче его «продавцом» в новую семью сотрудники полиции задержали злоумышленницу.

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