Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге музыкальные школы в 2022 году оснастят инструментами на 5 млн 850 тыс. рублей. Три школы станут участниками нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в рамках нацпроекта в 2022—2023 годах отремонтируют здания двух музыкальных школ — детской музыкальной школы № 3 и детской школы искусств № 2.

По данным мэрии, в начале 2021 года три музыкальные школы города получили пианино «Михаил Глинка М-3», стоимостью 546,5 тысяч рублей каждое. Пианино отличается от других отечественных марок тем, что в основе его производства лежит инновационный европейский подход к отбору и обработке материалов.

Начальник управления по культуре и искусству Администрации города Оренбурга Наталия Таскина отметила, что пополнение муниципальных школ музыкальными инструментами идет второй год подряд. В 2020 году музыкальная школа №3 получила более 6 млн рублей на обновление музыкальных инструментов.