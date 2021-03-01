Москва, , 09:39 — REGNUM За прошедший уикенд (27−28 февраля 2021 года) прошли четыре матча по игре CS: GO в рамках турнира «Лига звёзд спорта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Первый игровой день начался с двух встреч команды по шорт-треку ST Force. В составе сборной конькобежцев выступили Павел Ситников, Константин Ивлиев, Павел Конычев, Даниил Николаев и Никита Николаев.

Первая встречау ST Force была против команды гребцов Natus Rowers (Иван Баландин, Артем Юрьев, Влад Сенютин, Григорий Щулепов и Данила Бурляй). Она завершилась с почти равным счетом в пользу сборной шорт-трека — 16:14.

Во втором матче дня команде шорт-трека не удалось повторить успех — они уступили со счётом 12:16 сборной спортивной гимнастики Salto Masters. Напомним, за неё играли Сергей Найдин, Данил Любач, Никита Зеленский, Виктор Калюжин и Кирилл Прокопьев.

Второй день игрового уикенданачался со встречифутболистов Strikers и гандболистов HandballCS. Футбольная сборная добилась уверенной победы со счетом 16:9, что вывело её на второе место турнирной таблицы «Лиги звезд спорта».

Честь гандбола защищали Дмитрий «Cherik» Чернецов, Никита «Nikitos» Автономов, Сергей «SEGA» Николаенков, Глеб «Red Fox» Леухин и Илья «DJ-Panda» Рябов. За Strikers играли Андрей «Mazur86» Мазурин, Владимир «Дядя Вова» Шолох, Артемий «FORZ9R» Неведомский, Кирилл «[FMS]t1zzEN» Фатеев, Роберт «Roberto» Фахретдинов.

Второй матч воскресенья состоялся между командами баскетболистов SU:LE и бойцов MMA Hammers. Представители смешанных единоборств с самого начала захватили инициативу и очень быстро обеспечили уверенное преимущество со счётом 10:1. В итоге бойцы, занимавшие седьмую строчку в турнирной таблице, победили со счётом 16:7.

Напомним, турнир «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы. В нём свои силы в популярной киберспортивной дисциплине пробуют различные действующие спортсмены.

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