Краснодар, , 09:38 — REGNUM На 7% вырос объём турпотока в Краснодарском крае в декабре 2020 — феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019−2020 года, об этом сообщили 1 марта в пресс-службе администрации края. Всего в три зимних месяца Кубань приняла два миллиона туристов.

«Наш санаторно-курортный комплекс уже научился работать в новых условиях, в отелях и гостиницах соблюдаются все антиковидные требования. И по итогам трех зимних месяцев мы уже видим рост турпотока в Краснодарский край. В регион приехали порядка 2 млн человек — почти на 7% больше, чем прошлой зимой», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Больше всего гостей в декабре 2020 года — феврале 2021 года посетили горный кластер Сочи. Здесь заполняемость отелей и гостиниц зимой составила около 70%, в период праздников — более 90%. На Черноморском побережье заполняемость средств размещения достигла 60%, на Азовском — 30%, на 42% были заполнены гостиницы в степной зоне и предгорье.