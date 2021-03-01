Барнаул, , 09:38 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 1 марта, действует штормовое предупреждение, отменили более 50 автобусных рейсов. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

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Напомним, на Алтае снежная буря прервала движение всех видов автотранспорта на пяти участках дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26). Речь идёт об 11 территориях муниципальных образований (г. Змеиногорск, г. Рубцовск, Курьинский, Локтевский (г. Горняк), Поспелихинский, Новичихинский, Топчихинский, Калманский, Третьяковский, Алейский, Мамонтовский районы).

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