Сеул, , 09:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило серьёзную озабоченность в связи с тем, что 28 февраля полиция Мьянмы открыла огонь боевыми патронами по протестующим, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление, опубликованное внешнеполитическим ведомством страны.

Правительство Южной Кореи призвало армию и полицию Мьянмы немедленно прекратить применение силы и совместно с мировым сообществом разработать меры по урегулированию ситуации в стране демократическими средствами.

В МИД Южной Кореи также подчеркнули, что Сеул продолжит наблюдать за ситуацией в Мьянме.

По данным Управления ООН по правам человека, демонстрации в поддержку демократии, организованные в ряде городов Мьянмы, были жестоко разогнаны полицией. В результате стычек погибли не менее 18 человек, 30 человек получили ранения.