Ханты-Мансийск, , 09:37 — REGNUM Фермеры Югры ждут от властей расширения мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

Общественники и предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа на очередном заседании обсудили проблемы отрасли.

Животноводы отметили, что на федеральном уровне с 2020 года введена обязательная маркировка молочной продукции. Это негативно сказывается на себестоимости «молочки» и повышает её цену. Выходом из сложившейся ситуации, по мнению участников заседания, может стать господдержка по маркировке молочной продукции.

Помимо этого, субсидии на развитие материально-технической базы предоставляются в основном индивидуальным предпринимателям, тогда как предприятия тоже нуждаются в поддержке при покупке морозильных камер, например. Сельхозпроизводители, соответственно, просят расширить круг получателей данной субсидии.