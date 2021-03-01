Москва, , 09:43 — REGNUM Генерал-майору полиции Александру Быкову — заместителю начальника ГИБДД России — могут поручить руководство Госавтоинспекцией Москвы. Об этом сообщил 1 марта источник в правоохранительных органах.

«Кандидатура генерал-майора полиции Александра Быкова согласована на должность начальника ГИБДД Москвы», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что начальник столичной госавтоинспекции назначается указом президента.

Генерал-майор полиции Александр Быков родился в 1978 году. С 2015 года он возглавлял управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности Госавтоинспекции, а в феврале 2019 года был назначен заместителем начальника ГИБДД России.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник полиции Юрий Дроганов покинул пост руководителя Госавтоинспекции Москвы в ноябре 2020 года по выслуге лет. Временно возглавил столичную ГАИ полковник полиции Алексей Диокин.

Читайте также: Стала известна причина отставки главы ГИБДД Москвы

А также: В Москве сменился начальник управления ГИБДД