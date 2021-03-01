Чикаго, США, , 09:35 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Райан Карпентер. Заброшенной шайбой отметился российский защитник Никита Задоров. Ещё по голу забили Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дэбринкэт.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающий Сэм Ганье и российский форвард Евгений Свечников. Одну результативную передачу отдал Владислав Наместников.

В настоящее время «Чикаго» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Детройт» идёт на седьмом месте с 17 очками.

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