Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM Лидер бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова предложила переименовать Международный женский день. По её мнению, 8 Марта уже утратило своё политическое значение, поскольку женщины давно уравнены в правах с мужчинами, и приобретает всё более «сексистский характер», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что из праздника, посвящённого защите прав женщин, 8 Марта превратилось в нечто, отдающее сексизмом и тонким социальным насилием над личностью. При этом использует его в своих интересах лишь сфера торговли, раздувая потребительский ажиотаж и продавая мужчинам по завышенным ценам цветы и разные женские подарки.

«Не секрет, что есть и такие, кого оскорбляет «женский день», и это не всегда потрепанные жизнью феминистки — мужененавистницы, а всё чаще самодостаточные, независимые особы, свободные от стереотипов», — пишет она на своей странице в «Фейсбук».

В связи с этим политик предложила переименовать праздник в «День профилактики домашнего насилия». По словам Натальи Семёновой, необходимо посвятить этой проблеме весь месяц. В своём коллективе, как отметила лидер бурятского «Яблоко», она запретила поздравлять себя с 8 Марта.