Барнаул, , 09:34 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, несмотря на постоянную очистку трасс, сильные осадки и ветреная погода осложняют ситуацию на дорогах.

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Спасатели предупреждают: сегодня, 1 марта, состоянию на 12:30 местного времени введено ограничение движения всех видов автотранспорта на пяти участках дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26).

Речь идёт об 11 территориях муниципальных образований (г. Змеиногорск, г. Рубцовск, Курьинский, Локтевский (г. Горняк), Поспелихинский, Новичихинский, Топчихинский, Калманский, Третьяковский, Алейский, Мамонтовский районы). Для большегрузного транспорта ограничено движение на федеральной трассе А-322 (от г. Барнаула до г. Алейска, протяженностью от 11 до 129 км).

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Алтайском крае было передано ещё 26 февраля. Тогда же было введено временное ограничение движения на автодороге Алейск — Чарышское.

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