Ташкент, , 09:33 — REGNUM В Узбекистане введен туристический сбор для граждан республики в размере 980 сумов (6,9 рубля) в сутки, сообщили в государственном комитете республики по развитию туризма.

Туристический сбор будет использован для рекламы внутреннего туризма, а также для поддержки предпринимателей. Кроме того, деньги, потраченные на туристические путевки, не будут облагаться налогом.

Правительство также утвердило порядок использования льгот и субсидий. В частности, общая скидка на авиабилеты, покупаемые через туристических операторов, составит 40%. Скидки на поезда составят 15%, на гостиничные номера — 10%.

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