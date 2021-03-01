Иерусалим, , 09:38 — REGNUM Тысячи жителей Израиля 28 февраля пытались дойти до Иерусалима пешком на праздник Шушан-Пурим: таким образом они надеялись избежать полицейских контрольно-пропускных пунктов и войти в город, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Израильская полиция призвала общественность прислушиваться к правилам и избегать подобных действий, поскольку ходьба по шоссе представляет опасность как для тех, кто идет пешком, так и для тех, кто ведет машину.

Кроме того, в стране опасаются возобновления роста случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что в связи с праздником в Тель-Авиве прошли массовые вечеринки, многие участники которых не носили масок и толпились в тесноте, несмотря на предписания министерства здравоохранения.