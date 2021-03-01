Киев, , 09:36 — REGNUM Дублирование пресс-конференции футбольного клуба «Шахтёр» на русский язык нарушает «языковой» закон. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью, опубликованном на Youtube-канале ТаТоТаке.

«Недавно проводилась пресс-конференция «Шахтёра» с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон», — сказал чиновник.

Он добавил, что спорт на Украине должен быть по умолчанию украиноязычным.

«Тот, кто сегодня не предоставляет качественных условий для украинского языка, тот нарушитель, если это доказано и нашей работой, и, если нужно, судом» — подытожил Креминь.

Напомним, ранее чиновник потребовал от руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) объяснения, по поводу «языкового» конфликта между тренером и арбитром во время поединка между командами «Львов» и Колос».

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен по госязыку требует объяснить конфликт на матче «Львов» — «Колос»