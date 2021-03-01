Киев, 1 марта 2021, 09:36 — REGNUM Дублирование пресс-конференции футбольного клуба «Шахтёр» на русский язык нарушает «языковой» закон. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью, опубликованном на Youtube-канале ТаТоТаке.
Он добавил, что спорт на Украине должен быть по умолчанию украиноязычным.
Напомним, ранее чиновник потребовал от руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) объяснения, по поводу «языкового» конфликта между тренером и арбитром во время поединка между командами «Львов» и Колос».
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