Москва, , 09:32 — REGNUM За последние несколько лет социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе Роскомнадзора.

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В Федеральной службе по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций уточнили, что большая часть не удалённых материалов (почти 2,9 тысячи) касается самоубийств. 352 материала содержали ссылки на порнографические изображения несовершеннолетних и 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

«В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией», — говорится в сообщении службы.

Всего же в отношении информации, признанной запрещённой, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

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В Роскомнадзоре напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещённой информации владельцем интернет-ресурса влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2020 года из сети микроблогов Twitter были удалены свыше 8,4 тыс. записей с дезинформацией о коронавирусе, в том числе касающейся причин возникновения заболевания COVID-19 и способах профилактики.