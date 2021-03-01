Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве с 27 по 28 марта 2021 году пройдет второй хакатон для разработчиков и стартапов в туристической индустрии Moscow Travel Hack. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Желающие участвовать в мероприятии представители туротрасли могут подать заявку до 17 марта на официальном сайте проекта. В рамках конкурса для участников будут организованы задания от организаций-партнеров — разработать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии.

«Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров — лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году», — сообщила Сергунина.

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