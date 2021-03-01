Бразилиа, , 09:31 — REGNUM Запуски космических аппаратов на околоземную орбиту с космодрома Алкантара в Бразилии могут начать уже в 2021 году, сообщил глава Бразильского космического агентства (AEB) Карлус Моура.

«Принимая во внимание преимущества, которыми обладает космодром, в конце 2021 или с начала 2022 года компании смогут работать на Алкантаре и производить орбитальные запуски», — сказал он в эфире гостелевидения.

Он добавил, что это позволит Бразилии «осуществить мечту 80-х годов и получить пропуск в закрытый клуб стран, способных выводить спутники на орбиту».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Лидеры двух стран рассмотрели актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства России и Бразилии. В частности, речь зашла о развитии сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос.

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