Берн, , 09:35 — REGNUM С понедельника, 1 марта, на территории Швейцарии в рамках смягчения связанных с пандемией мер карантина будут открыты все магазины, музеи, библиотеки, зоопарки и также можно будет проводить вне помещений частные мероприятия с числом участвующих в них до 15 человек. О таком смягчении с 1 марта заявило правительство страны по итогам заседания, которое состоялось 24 февраля.

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"С 1 марта могут открыться магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также находящиеся вне помещений спортивные сооружения и объекты досуга», — заявил тогда представитель правительства Швейцарии.

При этом предприятия общественного питания в стране останутся закрытыми до 22 марта и сохраняется требование об обязательном соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра.

Также для молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет с 1 марта отменяются ограничения по количеству участников спортивных и культурных мероприятий.

Отметим, с 18 января в Швейцарии была разрешена работа только продовольственных магазинов и тех из них, которые торговали товарами, отнесенными властями к категориям основных.