Москва, , 09:30 — REGNUM Решение об ограничении движения по МКАД транзитных большегрузных автомобилей продлевается на год. Об этом 1 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что грузовики могут воспользоваться Центральной кольцевой автодорогой и её бесплатными альтернативами — бетонками А-107 и А-108. Собянин объяснил, что МКАД стал внутригородской дорогой, на которой нет места транзитным потокам. При этом выразил уверенность, что принимаемое ограничение будет действовать не год, а всегда.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — написал он в блоге.

По словам Собянина, строительство ЦКАД почти завершено, а основные участки уже введены.