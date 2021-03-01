Москва, , 09:33 — REGNUM Как при движении машины избавиться от налипшего на дворники снега рассказали эксперты издания RG.

Для того, чтобы на лобовом стекле и дворниках не появлялась наледь, которую можно убирать только скребком или руками, специалисты издания советуют ограничить подачу тепла на стекло или подать на него холодный воздух. Таким образом снег перестанет быстро таять, а образование наледи замедлится.

Другой способ борьбы с наледью — это повышение скорости движения транспортного средства (свыше 60 км/ч). Что же касается использования омывающей жидкостью для удаления наледи, то это может не сработать. Лучше всего для разморозки стекол использовать этиловый или изопропиловый спирт, а также спецсредства, предназначенные для размораживания. Также можно воспользоваться обычной водкой или другой спиртосодержащей жидкостью.

Среди прочих незамерзающих средств для дворников можно назвать силиконовую смазку, универсальную смазку WD-40 или другую водоотталкивающую смазку.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов посоветовал автолюбителям при выезде из сугроба не «выскакивать ходом», а также не «перегазовывать».

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