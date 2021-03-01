Нью-Йорк, США, , 09:29 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Чарли Койл. Ещё по шайбе забросил форвард Трент Фредерик и защитник Чарли Макэвой.

В составе «Рейнджерс» отличился нападающий Колин Блэквелл.

В настоящее время «Бостон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Рейнджерс» идут на шестом месте с 17 очками.

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