Оренбург, , 09:27 — REGNUM На территории Оренбургской области специалисты Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» выявили фантомные площадки по незаконному обороту продукции животного происхождения.

С начала 2021 года по результатам анализа данных, внесенных во ФГИС «Меркурий», выявлено незаконное оформление ветеринарных сопроводительных документов на производство 150 тонн готовой молочной продукции (сливочное масло, творог, пастеризованное молоко) уполномоченным лицом ООО «Ника» (Воронежская область) на площадке ООО «Бузулукское молоко» (Оренбургская область). «"ООО «Бузулукское молоко» товарно-хозяйственных связей с ООО «Ника» не имеет, производство данной молочной продукции ООО «Ника» на площадке ООО «Бузулукское молоко» фактически не осуществлялось и является фантомным», — сообщило Управление Россельхознадзора по Оренбуржью результаты выездной проверки.

Впоследствии уполномоченное лицо ООО «Ника» оформило документы на перемещение молочной продукции на площадку «Орский основной склад» (Оренбургская область) и далее — на площадку ООО «Левобережье» (Оптовая база) в Новосибирске. Однако по итогам проверки и эти площадки оказались фантомными.

Незаконным признано оформление документов компанией «Аллегро» (Красноярский край) на производство 269 тонн молочной продукции на площадке предприятия ООО «Бузулукское молоко» (Оренбургская область). Согласно фиктивным документам продукция направлялась на площадку ООО «ОПТСНАБ» (Оренбургская область), далее в адрес ИП Саратовкина Ю.Н. (Новосибирская область) и ООО «Селена» (Томская область), после чего продукция поступала в социальные учреждения.

По данным ревизоров, площадка ООО «ОПТСНАБ» (Оренбургская область) является фантомной, деятельность по хранению и реализации молочной продукции по указанному адресу не осуществляется.

В настоящее время по материалам проверки о незаконном обороте молочной продукции полиция аннулирована регистрацию уполномоченных лиц предприятий ООО «Ника» и ООО «Аллегро» в информационной системе «Меркурий». Фантомные площадки «Орский основной склад» и ООО «ОПТСНАБ» удалены из информационной системы «Цербер».

Россельхознадзор не исключает того, что могут иметь место факты незаконного оборота молочной продукции неизвестного качества под видом продукции ООО «Бузулукмолоко».