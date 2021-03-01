Буйнакский район, Дагестан, , 09:25 — REGNUM В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое сотрудников полиции. В их служебный автомобиль врезался ГАЗ-3309. В настоящее время устанавливют обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Смертельное ДТП произошло утром 28 февраля в Буйнакском районе. Предварительно известно, что на 33-м км автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб» водитель грузовой автомашины-водовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем ОМВД России по Буйнакскому району. Двое полицейских от удара скончались на месте, водитель грузовика и еще один сотрудник МВД получили травмы и госпитализированы.

В настоящее время в отношении 64-летнего водителя водовоза возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.