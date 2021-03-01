Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Российский вратарь Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив 20 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Айлендерс» занимают третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Питтсбург» идёт на пятом месте с 23 очками.

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