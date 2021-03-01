Прага, , 09:24 — REGNUM С 1 марта в Чехии действуют новые ограничения на выезд за пределы страны. Правительство ввело дополнительные ограничения до 21 марта из-за распространения новых штаммов коронавируса и угрозой нехватки свободных мест в больницах. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Так, с указанной даты выезд за пределы Чехии в любую страну возможен для местных жителей только в обоснованных случаях, связанных с работой или уходом за родственниками.

До 1 марта жителям страны разрешалось выезжать в иные страны Евросоюза без указания уважительных причин. Было достаточно иметь отрицательный тест на COVID-19, а также пройти 10-дневный карантин после прибытия.

Помимо этого, чешское правительство приняло решение с 1 марта также полностью закрыть ясли и детские сады, а также вернуться к дистанционному обучению в первом и втором классах начальных школ, которые до пятницы 26 февраля учились в очной форме.