Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Председатель правительства Индии Нарендра Моди привился от коронавирусной инфекции в рамках второго этапа вакцинации, стартовавшего в стране. Об этом он написал 1 марта в Twitter.

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Врачи Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Нью-Дели ввели 70-летнему премьер-министру индийскую вакцину Covaxin. Он стал первым участником второго этапа вакцинации.

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть право на вакцинацию. Вместе сделаем Индию свободной от COVID-19!» — написал Моди в микроблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап вакцинации начался в Индии 1 марта. Право на прививку получили все лица старше 60 лет и лица старше 45 лет, имеющие хронические заболевания.

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