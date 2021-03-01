Казань, , 09:38 — REGNUM В Татарии из 33 республиканских программ текущего года к началу строительно-монтажных работ полностью готовы семь программ — все этапы согласованы, проведены торги и заключены госконтракты. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В 2021 году в программу капремонта многоквартирных домов вошли 948 домов в 41 муниципальном образовании. Бюджет программы — около 6,3 млрд рублей.

Кроме республиканских программ, в Татарии в текущем году проведут масштабные работы и в рамках нацпроектов. Минстрой РТ на протяжении всего года будет мониторить 97 объектов, которые входят в 12 федеральных программ. В настоящее время для 11 объектов разрабатывается проектно-сметная документация, уточнил Фролов.

ИА REGNUM ранее сообщало, процесс проведения капитального ремонта в регионах России в настоящее время в значительной степени зарегулирован. В этом вопросе регионы обладают незначительным объёмом полномочий. В этой связи необходимо дать субъектам РФ право проводить торги по капремонту. С таким предложением к президенту РФ 23 декабря, в ходе заседания Госсовета РФ обратился руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарии Рустам Минниханов.

Читайте также: Глава Татарии просит разрешить регионам РФ торги по капремонту