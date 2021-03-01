Варшава, , 09:22 — REGNUM С 1 марта ученики 1−3 классов общеобразовательных школ Варминьско-Мазурского воеводства Польши будут обучаться снова в дистанционной форме через интернет. Причина данного решения — сложная эпидемиологическая обстановка в регионе. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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Адам Недзельский пояснил, что в данном регионе около 7% учеников 1−3 классов не ходят в школу по той причине, что у них либо у членов их семей был выявлен COVID-19, что для Польши является самым высоким показателем. Кроме того, по этой же причине около 10% школ воеводства были закрыты на карантин.

По словам министра здравоохранения, в Варминьско-Мазурском воеводстве наблюдается и самый высокий процент учителей с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

Точное время действия дистанционного обучения для учеников младших классов в регионе пока неизвестно. Глава минздрава указал, что сроки будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

В других регионах Польши ученики 1−3 классов продолжат очное обучение. На дистанционном обучении во всех воеводствах пока остаются ученики средних и старших классов.