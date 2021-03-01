Манила, , 09:21 — REGNUM На Филиппинах приступили к программе вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Программа вакцинации стартовала 1 марта 2021 года. Чиновникам кабинета министров, медицинским работникам, военнослужащим и сотрудникам полиции первым введут вакцину против коронавируса.

«Давайте делать прививки, спасать жизни каждый день. Нам нужно продолжать», — заявил мэр Манилы Иско Морено.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 28 февраля 2021 года получил 600 000 доз вакцины против коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

Дутерте заявил, что рассматривает возможность ослабления правил карантина в Маниле и других городах вместе с программой вакцинации.

Напомним, Филиппины также ожидают поставку 525 600 доз вакцины AstraZeneca.

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