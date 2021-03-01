Москва, , 09:21 — REGNUM Рубль пережил зиму 2021 года вполне достойно — доллар подорожал на 0,4%, в то время как евро снизился на 0,7%, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Все такое же решающее значение имеют два известных фактора: цены на нефть и их среднесрочная динамика, а также отношение мирового сообщества к риску. Баррель Brent к завершению зимы оказался около $66, и это неплохо.

Далее рынок нефти ждет, вероятно, коррекция к $62−63 за счет исключения сезонного фактора. Внимания заслуживает мартовская встреча ОПЕК+.

На встрече вполне могут прозвучать комментарии относительно готовности расширять добычу далее. Если так, то потенциал роста цены на нефть ограничен.

Что касается интереса к риску, то мир с восторгом смотрит на ход вакцинации от коронавируса и действительно убежден в том, что еще немного, и пандемия будет побеждена. Это увеличивает интерес к рисковым активам.

Для рубля значима позиция Центробанка РФ, где нет предпосылок для снижения ключевой ставки, а разгон инфляции в стране чем дальше, тем заметнее.

Ожидаемый диапазон движения по доллару США на март составляет 73−75 руб. плюс-минус в обе стороны, поскольку биржевая волатильность остается очень высокой.

Для евро актуальные границы колебаний заключены в рамки 89−91 руб., как и ранее здесь ситуация сохраняется более-менее стабильной.

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