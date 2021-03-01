Буэнос-Айрес, , 09:21 — REGNUM Решение о продлении до 12 марта действия режима обязательного соблюдения безопасной дистанции, введенного на территории Аргентины из-за пандемии, приняло правительство страны. Соответствующий указ 28 февраля обнародован в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

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«С 1 по 12 марта включительно будет сохраняться режим обязательного превентивного социального дистанцирования для всех лиц, живущих или находящихся проездом в городах и департаментах провинций, в которых нет устойчивой локальной передачи вируса», — говорится в опубликованном документе.

При этом предыдущий срок действия данного вида ограничений заканчивался 28 февраля. Также известно, что режим обязательного соблюдения безопасной дистанции в Аргентине подразумевает запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и свыше 100 на открытом воздухе.

Кроме того, данным указом также продлен запрет на въезд на территорию стран граждан других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Аргентине выявили свыше 3,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.