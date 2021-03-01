Москва, , 09:18 — REGNUM Самыми распространенными в 2020 году у пользователей интернета стали пароли, состоявшие из простой последовательности цифр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование разведки утечек данных DLBI.

Так, лидируют в рейтинге самых популярных комбинаций среди пользователей пароли «12 345», «123 456 789» и «000000», а также слово password.

Вместе с тем отмечается, что в списке нет вариаций паролей на базе сочетания букв qwerty, которые занимали около половины мест в топах прошлых лет.

Также в список наиболее популярных паролей на латинице впервые вошли asdasd и asdfghjkl, а на кириллице — «марина».

Уточняется, что сервисом DLBI было проанализировано порядка 300 млн попавших в сеть в течение 2020 года сведений для входа в аккаунты пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков сообщил, что внимательное отношение к персональным данным может повысить безопасность использования мобильных банковских приложений.

Специалист рекомендовал предоставлять только требуемый минимум информации при регистрации в различных интернет-сервисах. Для использования недоверенных сервисов эксперт посоветовал завести отдельную электронную почту и телефонный номер.

Читайте также: Путин оценил уровень угроз, связанных с терроризмом и киберпреступностью