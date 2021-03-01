Тбилиси, , 09:20 — REGNUM В Грузию вечером 28 февраля прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

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По данным министерства, самолет с главой Евросовета прибыл в Тбилисский аэропорт. Его встречали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Сообщается, что визит Мишеля в Грузии продлится до 2 марта. Запланированы его встречи с первыми лицами государства и лидерами оппозиционный партий.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси председатель ЕНД Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.