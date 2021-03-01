Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM Гостиничный бизнес Екатеринбурга принял в 2020 году на 18% клиентов меньше, нежели годом ранее. Соответствующая информация размещена в отчёте мэрии, предоставленном городской думе.

В частности, коэффициент загрузки гостиниц составил в 2020 году 40% (среднее отношение всех номеров в гостиницах и хостелах к занятым гостям). Для сравнения, в 2019 году он составлял 58%. Впрочем, в 2018 году данный коэффициент был ещё выше — он достигал уровня 67%.

По данным на начало 2021 года, в городе действует 118 гостиниц и 60 хостелов, работает 6505 номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт города потерял в 2020 году треть доходов от

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