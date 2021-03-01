Ульяновск, , 09:17 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании, которой инкриминировали хищение средств жильцов. Ущерб оценён следствием в 1,7 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстала бывший директор — главный бухгалтер одной из управляющих компаний, которую обвинили в незаконном использовании средств, полученных от жильцов в 19 домах в качестве оплаты коммунальных услуг. Правоохранители установили, что часть средств направлялась иным фирмам, например, аффилированной фигурантке уголовного дела компании.

По оценке следствия, с августа по ноябрь 2015 года двум ресурсоснабжающим организациям был причинен имущественный ущерб на 1,7 млн рублей. Для возмещения ущерба наложен арест на дом, земельный участок и два автомобиля.

Фигурантку уголовного дела суд признал виновной в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере»). Решением суда ей назначено, в частности, три года лишения свободы условно, 210 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Заволжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя управляющей компании. Его обвинили в хищении 50 тыс. рублей средств жильцов при оплате ЖКУ. Пострадавшими являются три человека.

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