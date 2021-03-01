Вена, , 09:17 — REGNUM Сам факт приглашения Ирана со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза сесть за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) важный и уместный, однако такое приглашение несовместимо с угрозой принятия Советом управляющих МАГАТЭ через несколько дней неоправданной резолюции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя отказ Ирана от предложения ЕС о проведении неформальных дипломатических консультаций с США по ядерной сделке.

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«Я думаю, что это не последнее слово Ирана. Согласно МИД Ирана, отказ от участия в неформальных консультациях был вызван негибкой позицией некоторых государств», — подчеркнул дипломат в Twitter.

По его словам, многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается сегодня, 1 марта.

Он призвал «партнёров по СВПД и других управляющих в МАГАТЭ проявить осмотрительность и воздержаться от негибких и безответственных шагов, которые могут подорвать перспективы полного восстановления СВПД в ближайшем будущем путём деловых переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана отвергли предложение Евросоюза и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.

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В свою очередь власти Соединённых Штатов были разочарованы отказом Ирана от предложения Евросоюза, при этом в Вашингтоне заявили о готовности к ориентированному на результат дипломатическому взаимодействию с Тегераном. Кроме того, США намерены консультироваться с пятью постоянными членами СБ ООН и Германией о дальнейших шагах в вопросе переговоров с Ираном.

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