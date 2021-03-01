Москва, 1 марта 2021, 09:16 — REGNUM У Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) останутся бесплатные альтернативы, сообщил 1 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы — Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо», — написал мэр.
По словам Собянина, строительство дороги почти завершено, а основные участки были введены в 2020 году. При этом регион получил долгожданную скоростную транзитную магистраль.