Заиграевский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM Сотрудники прокуратуры в Заиграевском районе Бурятии не нашли аптеки в четырёх населённых пунктам сельского поселения «Горхонское». При этом здесь работает врачебная амбулатория, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по республике.

Ближайший пункт продажи лекарств находится лишь в 20 км от поселения. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием организовать продажу лекарственных препаратов в амбулатории.

Районный суд согласился с его доводами, однако ответчик подал апелляцию. Судебная коллегия Верховного суда республики отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении требований прокурора. На это прокуратура принесла кассационное представление.

«Судебной коллегией по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции доводы прокурора признаны обоснованными, апелляционное определение Верховного суда республики отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», — отметили в надзорном ведомстве.