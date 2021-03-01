Грозный, , 09:13 — REGNUM В Чечне решен вопрос обеспечения жильем 96 военнослужащих. Их семьи получили новые квартиры в селении Борзой Шатойского района, сообщили 1 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Для военных Южного военного округа было сдано четыре трехэтажных дома. Все они построены специалистами военно-строительного комплекса Минобороны РФ по передовым энергосберегающим технологиям. При их возведении учитывались природно-климатические условия местности и применены в связи с этим новейшие теплоизоляционные материалы.

Все жилье полностью меблировано и оборудовано бытовой техникой, в том числе электроплитами, телевизорами, холодильниками, стиральными машинами, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, в 2020 году в Чечне получили новое жилье военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии. В городе Шали и селении Борзой для них построены пять жилых домов на 120 квартир.