Ташкент, , 09:13 — REGNUM В Ташкенте в результате отравления неизвестным веществом скончались пять студентов, сообщили в телеграм-канале генеральной прокуратуры Узбекистана.

Тела молодых людей обнаружены 27 февраля в 20:50 (18:50 мск) в арендуемой квартире. Прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по п. «а», ч. 2, ст. 259 УК Узбекистана («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее сметь человека»).

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Генеральная прокуратура взяла следствие на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в результате пожара в одном из кафе Ташкента скончались пять человек. Следствие не исключило предумышленный поджог.

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