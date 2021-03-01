Буффало, США, , 09:12 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Шон Кутюрье, Михаэль Раффль и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Филадельфия» занимает четвёртое место в Восточном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 15 очками.

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