Москва, , 09:12 — REGNUM Московский регион с появлением Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) получил скоростную транзитную магистраль, сообщил 1 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что строительство дороги почти завершено, и основные её участки были введены в 2020 году.

«В результате мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе», — написал мэр.

Он напомнил, что проезд по дороге является частично платным.