Москва, , 09:14 — REGNUM Российские предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс страны, начали проектирование стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр». Об этом 1 марта сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Это — работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это — одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, что представляет из себя научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр».

Также источник уточнил, что на данный момент такая работа ведется в научно-исследовательском плане.

«Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что Министерство обороны России получит до конца 2021 года семь разведывательно-ударных комплексов БПЛА с дронами «Орион».