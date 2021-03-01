Токио, , 09:12 — REGNUM Японская компания Subaru готовит к дебюту спортивную модификацию Levorg с новым двигателем. Об этом сообщается на сайте Motor.ru со ссылкой на представителей австралийского подразделения марки.

Ожидается, что под капот новинки будет установлен модернизированный двигатель от модели WRX нового поколения. Если это так, то в качестве силового агрегата автомобиль получит 2,4-литровый оппозитный мотор мощностью около 272 л. с.

Пока неизвестно, какая будет трансмиссия у спортивной модификации Levorg. Однако на данный момент все версии Subaru Levorg поставляются с клиноцепным вариатором Lineartronic с ручным режимом и восемью виртуальными передачами. Также существует вероятность, что на этот раз автопроизводитель решит оснастить модель шестискоростной механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что компания Subaru планирует весной 2021 года представить в России рестайлинговый кроссовер XV. Этот автомобиль будет оснащён двухлитровым мотором производительностью 150 «лошадей», который функционирует с вариатором и приводом 4×4.

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