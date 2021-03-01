Анадырь, , 09:27 — REGNUM Фонд развития Чукотки уже выполнил 80% от планового объёма льготного финансирования бизнеса в 2021 году — целевые показатели определены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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С начала года Фонд помог бизнесу Чукотки привлечь 206 млн рублей.

Всего с сентября 2017 года выдано 90 поручительств на сумму свыше 415 млн рублей, что позволило привлечь почти 1,5 млрд рублей предпринимателям округа.

В 2020 году выдано 56 поручительств. И это более чем в три раза превышает показатели 2019 года. С помощью механизма госгарантий бизнес в 2020 году смог получить 806 млн рублей кредитных средств, в 2019 — 334 млн рублей.

Размер поручительства — до 70% от суммы кредитных обязательств, но не более 20 113 тыс. рублей по одному договору. Лимит поручительств на одного заемщика 30 120 тыс. рублей. Поручительство предоставляется за вознаграждение в размере 0,5% годовых от первоначальной предоставленной суммы поручительства.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое банкротство мелких предприятий в РФ отразится на прибылях российского банковского сектора, заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова, который сказал, что в 2021 году рост банковского сектора РФ составит 7−8%.